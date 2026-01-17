Scomparsa Commisso, l'agente di Bove: "Non dimenticheremo mai la sensibilità avuta"
"Grazie per la sensibilità che hai avuto con Edoardo. Non la dimenticheremo mai": così l'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha voluto mandare dai propri canali social un ultimo saluto a Rocco Commisso, venuto a mancare all'età di 76 anni.
L'ex centrocampista della Fiorentina infatti come noto ha dovuto fare i conti con il malore che lo ha colpito in occasione di una sfida all'Inter allo stadio Franchi, l'1 dicembre 2024. Dopo tale evento però il club viola e in particolare il presidente Commisso non hanno fatto sentire solo il ragazzo, accompagnandolo verso la piena ripresa e verso le scelte da fare per la sua ripartenza.
