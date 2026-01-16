Scuffet: "L'Atalanta è forte, ma dobbiamo fare punti contro tutti. Felice per Raspadori"

Il portiere del Pisa, Simone Scuffet, ha presentato a Sky Sport la partita di questa sera contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quella di oggi sarà una partita difficile, l'Atalanta è forte e in forma, ma se vogliamo invertire il trend dell'andata dobbiamo fare punti contro tutti, quindi cercheremo di fare punti anche oggi. Proviamo tutti a fare il meglio perché dobbiamo uscire da questa situazione".

Sul suo ex compagno di squadra Raspadori, alla prima convocazione con la Dea, Scuffet ha poi aggiunto: "Fa piacere rivedere Raspadori dopo che siamo stati compagni l'anno scorso. La Dea è forte e davanti ha grande qualità, cercheremo di limitarli il più possibile perché ci servono punti".