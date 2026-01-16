Pisa, Scuffet: "Contento di rigiocare oggi, nessuno deve sentirsi titolare o riserva"
TUTTO mercato WEB
Simone Scuffet, portiere del Pisa, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Il pareggio di Udine ci ha lasciato la consapevolezza della buona prestazione visto che abbiamo fatto due gol ma anche degli aspetti da migliorare. Dobbiamo lavorare insieme per uscire da questa situazione di classifica. Il mister ha scelto di farmi giocare di nuovo, sono contento. Nessuno deve sentirsi titolare o riserva in questa squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile