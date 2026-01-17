Secondo ko di Spalletti sulla panchina della Juve. Si ferma a 7 la striscia positiva

Quella contro il Cagliari è la seconda sconfitta per Luciano Spalletti dal suo arrivo alla Juventus. In 16 panchine con i bianconeri, il tecnico di Certaldo ha ottenuto anche 10 vittorie e 4 pareggi. L'altro ko, oltre a quello con i sardi è datato 7 dicembre dove la Vecchia Signora uscì sconfitta dalla trasferta di Napoli (2-1). Da allora la squadra aveva infilato una serie di 6 vittorie e un pareggio in 7 partite.