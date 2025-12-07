Segna sempre Hojlund: il Napoli torna in vantaggio al 79', Juventus sotto 2-1
Il Napoli è davvero letale e al 79' torna ancora in vantaggio. Grandissimo cross dalla destra di Neres, errore in fase difensiva di McKennie, che nel tentativo di liberare favorisce invece il colpo di testa di Rasmus Hojlund. Juventus sotto 2-1.
