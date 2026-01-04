Segna sempre Lautaro Martinez: l'Inter raddoppia al 49', Bologna sotto 2-0
L'Inter trova il meritato raddoppio grazie a... Lautaro Martinez. Il solito trascinatore dei nerazzurri irrompe di testa sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra da Calhanoglu e al 49' è 2-0. Per il Bologna adesso si fa dura.
