La Roma ritrova Dybala e sfida il Midtjylland, Gasp: "Ci distrae dal Napoli"

La Roma riabbraccia Paulo Dybala. L’attaccante argentino torna infatti tra i convocati di Gian Piero Gasperini per la gara di Europa League con il Midtjylland, attualmente a punteggio pieno: “È una buona squadra, con qualità in attacco e ottimi giovani - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico giallorosso -. Sarà una gara aperta con due squadre che vorranno fare gol”.

Con Dybala, torna anche Leon Bailey: “Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra - ha spiegato Gasp -. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene”. Difficile immaginarli titolari, in sostanza, ma per la Roma, che pure è riuscita a mantenere un’ottima andatura anche senza di loro, sono due recuperi fondamentali nelle dinamiche offensive.

In Europa, del resto, la formazione capitolina cerca continuità rispetto ai successi del campionato (domenica sera all’Olimpico ci sarà il big match con il Napoli di Conte, e Gasperini ha spiegato che una gara così complicata consente alla squadra di non pensarci troppo), ma per i senatori le competizioni continentali sono anche l’occasione di inseguire una rivalsa dalla finale di Budapest: “Ha lasciato dell'amaro in bocca, ma non possiamo perderci troppo nel passato - ha dichiarato Bryan Cristante -. L'Europa League l'abbiamo sfiorata, sappiamo quanto è bello giocare le finali e vincere. Vogliamo andare avanti e fare bene: l'obiettivo è vincere questa competizione”.