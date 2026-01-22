Sembra un refuso, ma è l'erede di Rincon: chi è Casseres, il venezuelano che piace al Genoa

Cristian Cásseres Jr. non è un refuso da tastiera: è il centrocampista venezuelano classe 2000 che il Genoa sta corteggiando con decisione per rinforzare la mediana. Nato a Caracas il 20 gennaio, Casseres è un regista moderno dotato di intensità, dinamismo e duttilità tattica, capace di agire da centrocampista centrale ma anche di interpretare ruoli più box-to-box o più difensivi in base alle esigenze del tecnico.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Venezuela e poi del Deportivo La Guaira, ha fatto il suo esordio tra i professionisti giovanissimo prima di trasferirsi nel 2018 negli Stati Uniti ai New York Red Bulls, dove ha messo insieme oltre 110 presenze in MLS mostrando qualità di palleggio, visione di gioco e rendimento costante. Nel luglio 2023 ha fatto il salto in Europa firmando per il Tolosa in Ligue 1, dove è diventato uno degli elementi fissi della squadra con quasi tutte le 17 presenze stagionali da titolare e un gol realizzato contro il Nizza.

Oltre all’esperienza nei club, Casseres è anche un nome consolidato nella nazionale venezuelana, con oltre 40 presenze nella selezione maggiore dal suo debutto nel 2020, a conferma della sua continuità di rendimento anche a livello internazionale. Per mister De Rossi sarebbe un profilo in grado di dare solidità, equilibrio e gestione del pallone alla mediana rossoblù. Il potenziale erede del connazionale Tomas Rincon, ma con più qualità tra i piedi.