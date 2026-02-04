Esclusiva TMW Semplici ricorda Nicolas Giani: "E' stato il nostro capitano dei sogni"

"Era un ragazzo sempre disponibile e di una bontà straordinaria". Leonardo Semplici ricorda con commozione Nicolas Giani, l'ex calciatore della Spal che ci ha lasciato nei giorni scorsi all'età di 39 anni. Sui suoi social il tecnico toscano ha postato anche una foto che lo ritraeva sorridente insieme a lui, dopo uno dei tanti successi della Spal degli anni scorsi. Giani è stato il leader di quella Spal che che prese il volo per una grande cavalcata che l'avrebbe portata fino alla serie A. E Semplici, allenatore della squadra ferrarese dell'epoca, ora lo descrive così parlando a Tuttomercatoweb.com: "Era un capitano vero, l'ho definito il capitano dei sogni che abbiamo inseguito e poi realizzato. Con quella Spal siamo riusciti a fare qualcosa di eccezionale, raggiungendo anche la Serie A. Nicolas aveva valori veri che faceva emergere nello spogliatoio. E aveva una famiglia straordinaria. Perderlo a 39 anni è davvero dura".

Come lo ricorda da calciatore?

"Aveva grande personalità, sapeva indicare la strada giusta ai compagni. Lo ricordo per tanti episodi ma in particolare per un gol che realizzò alla fine della mia prima stagione alla Spal. Segnò al 93' contro la Carrarese e quel gol ci fece pensare e sperare di poter arrivare ai playoff. La Reggiana poi ci tolse questa possibilità ma fu proprio in quel momento che iniziò il nostro grande sogno"