Roma, Baldanzi: "Quando il mister mi fa giocare, do il massimo per squadra e tifosi"
Il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Se vincete oggi, tenete il primo posto.
"Sappiamo che ogni partita vogliamo far punti, a partire da oggi".
Giochi titolare: sensazioni?
"Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la squadra. Do il massimo per i compagni e per i tifosi, ogni volta che il mister mi dà la possibilità di giocare".
Gasperini ha messo spesso giocatori come te in avanti.
"Dobbiamo cercare con le nostre qualità di metterli in difficoltà, sono una squadra tosta. Dovremo fare il massimo".
