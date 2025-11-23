Cremonese, Bonazzoli e il tandem con Vardy: "Un piacere e un onore giocare con lui"

L'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 12^ giornata di Serie A.

Hai trovato l'ambiente giusto, come ha detto Nicola?

"Ringrazio il mister per le parole, è una persona a cui voglio bene a livello umano, Voglio trovare l'equilibrio, andare in campo e divertirmi".

Come comunichi con Vardy?

"In campo parliamo inglese e un po' l'italiano, ma è il problema minore. E' un piacere e un onore giocare con lui".