Cagliari-Genoa 3-3, le pagelle: Borrelli, classe operaia in paradiso. Ostigard goleador

Risultato finale: Cagliari-Genoa 3-3

CAGLIARI

Caprile 5 - Può poco e nulla sui due gol subiti nella prima frazione. L'errore di valutazione sul terzo gol, però, è importante e nega la gioia della vittoria per i suoi.

Zappa 6 - Bravo in occasione del cross per Borrelli, la sua prestazione è in chiaroscuro. Strappa la sufficienza per il sacrificio e la corsa messa a disposizione.

Mina 5,5 - Non mostra la sua forma migliore il centrale colombiano, distratto in occasione del gol del Genoa.

Luperto 5,5 - Come il compagno di reparto, non vive la sua giornata migliore e fatica tanto nel contenere la linea avversaria.

Palestra 6 - Autore dell'assist per il primo pareggio di Borrelli, gioca a tutto campo ed è sempre pericoloso davanti.

Deiola 6,5 - Firma il delizioso assist per il gol di Esposito, poi viene ammonito nell'azione successiva. Fotografia della sua gara a due volti, comunque importante fino al suo infortunio. Dal 75' Gaetano 6 - Sfiora il gol del 4-3 con una bella conclusione, respinta da Leali.

Prati 5,5 - Non brilla il giovane centrocampista, ingabbiato dagli avversari e non particolarmente attivo nel palleggio. Ammonito, lascia il campo prima dell'ora di gioco. Dal 57' Adopo 6 - Ingresso comunque positivo per il centrocampista, che regala più certezza al reparto.

Folorunsho 6 - Qualche scelta discutibile nella prima mezz'ora, cresce con il finire della prima frazione. Meglio nella ripresa.

Felici 5,5 - Tanta frenesia per l'esterno che garantisce spinta per offendere. Diversi i traversoni, pecca un po' in precisione e si spegne con lo scorrere del cronometro. Dal 57' Idrissi 5,5 - Il suo ingresso non facilita la manovra della sua formazione.

Esposito 6,5 - In un primo tempo complicato, il tocco con l'esterno porta i suoi con il punteggio in parità negli spoglatoi. Nella ripresa, lavoro più di sacrificio per lui. Dal 70' Luvumbo 5,5 - Non lascia il segno in una gara dai mille volti.

Borrelli 8 - Sfrutta l'occasione per divorare Martin in marcatura e rimette in equilibrio l'incontro. Nella ripresa, firma la personale doppietta con un incornata da bomber vero. Dal 70' Pavoletti 6 - Poco tempo a disposizione dell'attaccante per poter sfruttare lo spazio in area: non viene servito praticamente mai.

Fabio Pisacane 6 - In una partita in bilico dal primo all'ultimo minuto, non trova le giuste soluzioni dalla panchina. Un punto che muove la classifica, sfiora la vittoria dopo esser stato sotto due volte.

GENOA

Leali 6 - Può poco e nulla sulle tre reti subite, mentre nel finale l'intervento su Gaetano diventa fondamentale ai fini del risultato.

Marcandalli 5 - Non la migliore gara del centrale, che fatica a contenere un Borrelli scatenato. Qualche colpa sul gol subito, viene richiamato in panchina per un assetto più offensivo. Dal 77' Ekuban sv

Ostigard 6,5 - Il gol realizzato, il terzo consecutivo, certifica lo stato di forma dell'ex Napoli. Sfiora anche la doppietta.

Vasquez 5,5 - Qualche difficoltà per il centrale, in balia della giornata ai limiti della perfezione di Borrelli.

Norton-Cuffy 4,5 - Sfiora il gol, poi la sua prestazione cala con un giallo evitabile e una mancata copertura in occasione del pareggio di Esposito. Nel finale, seconda ammonizione della sua partita ed espulsione.

Frendrup 6 - Tanto lavoro sporco per il centrocampista, difensore aggiunto in più di un'occasione. Si mostra anche nell'assalto finale, alla ricerca del gol del pari.

Malinovskyi 6 - Geniale il pallone dato a Thorsby in occasione della rete di Ostigard. Fa quel che chiede De Rossi. Dall'87' Ellertsson sv

Thorsby 6,5 - Il cross al volo entra negli highlights della gara. Buona la sua prova, esce stremato. Dal 67' Granbeak 5,5 - Giallo preso dopo pochi secondi e nulla più per il centrocampista, chiamato a fare molto di più.

Martin 6 - Non è impeccabile nella marcatura in occasione del colpo di testa di Borrelli. Fortunato in occasione del gol del 3-3 grazie alla complicità di Caprile.

Vitinha 6 - Sblocca il match con un gol molto bello, anche stilisticamente. Poi non riesce a fare la differenza davanti. Dal 77' Carboni sv

Colombo 6,5 - Ottimo il lavoro di rifinitore per Vitinha, meno positiva la scelta di non concludere con forza nell'occasione del possibile 2-0. Realizza un gol di ottima fattura, annullato per posizione irregolare di Ekuban. Dall'87' Masini sv

Daniele De Rossi 6 - Schiera i suoi dando continuità rispetto all'impegno precedente. Due volte in vantaggio, nel momento di massima pressione è fortunato nel ritrovare il pareggio anche grazie alla lettura sbagliata di Caprile. Punto comunque importante, per come si era messa la gara.