Live TMW Torino, Baroni: "Simeone? Speriamo stia fuori poche gare. In porta c'è ancora Paleari"

Premi F5 per aggiornare la diretta

14.15 - Marco Baroni presenta Torino-Como, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18.30 al Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.37 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Si è fermato Simeone: tornerà al modulo con una punta e due esterni?

"Lo sto valutando, ma la squadra ha fatto bene ultimamente. Il Como è un avversario complicato e difficile, cercherò di dare più certezze possibili. Siamo dispiaciuti, Simeone è un riferimento e fortunatamente speriamo che la sua assenza sia per poche gare. Abbiamo giocatori che possono sostituirlo"

Come ha visto Adams?

"Sta bene, anche per la qualificazione con la Scozia: è stato un bel premio. Ora sa che deve passare dalle prestazioni con il Toro, lui è in crescita e sarà un riferimento importante. Lo è stato fino ad adesso, quando parlo di alternanza intendo che per me sono tutti titolari. Adams ha addosso un campionato intero in Italia, può esprimersi al meglio"

Con chi pensa di sostituire Simeone?

"Anche Aboukhlal può giocare da esterno o da seconda punta. Come Ngonge, deve muoversi in maniera diversa e ha un'altra attitudine rispetto a una punta che gioca spalle alle porta. Anche Zapata sta bene, è disponibile ed è pronto così come Aboukhlal"

Zapata è pronto a iniziare dal primo minuto? A che punto è nel percorso?

"Sembra sia un caso...Lui sta sempre meglio, ha bisogno del campo e di minuti in campo. Devo inserirlo anche nelle valutazioni che faccio con gli altri attaccanti, chi vedo più pronto lo faccio partire. Zapata in questo momento è affidabile e spero possa trovare sempre più spazio"

Il fattore campo può essere determinante?

"Abbiamo bisogno del nostro pubblico e della loro passione. Il primo passo tocca a noi, dobbiamo generare entusiasmo ed emotività: il Como è difficile e gioca bene a calcio con un allenatore che presto sarà sulle migliori panchine in Europa. Ci sarà da portare in campo grande attenzione e pressione, il Como va affrontato con pressione perché ha qualità di palleggio"

Il Como è una squadra un po' diversa dalle altre?

"Sta portando avanti un progetto con Fabregas, l'anno scorso sono andati oltre all'obiettivo iniziale e hanno fatto grandi investimenti. Dobbiamo pensare di giocare contro una grande squadra, hanno potenziale tecnico e un allenatore molto bravo. Le difficoltà sono nella prestazione: so la prestazione che faranno loro, noi dovremo essere all'altezza con una gara di pressione, dedizione e palleggio. Devi togliere loro il pallone e non ridarlo subito"

Chi gioca tra Paleari e Israel?

"Appena ci siamo rivisti, ho parlato con loro e con Popa. Sono stato chiaro: devono lavorare per mettermi in difficoltà. Paleari ha fatto prestazioni per meritarsi la conferma, non mi piace parlare di gerarchie perché sarebbe una mancanza di rispetto per tutti e tre. Israel sta facendo un percorso di crescita e lavoro duro, siamo stati contenti che sia rimasto qui durante la pausa e ha bisogno di allenamenti. In questo momento, Paleari sarà della partita"

Chi ci sarà a sinistra?

"Nkounkou sta bene, ha lavorato duro per ritrovare ciò che gli abbiamo chiesto: attenzione e continuità nella partita. Lazaro è un giocatore di affidabilità, può fare il quinto su entrambi i lati. In questo momento è rientrato Biraghi, sta bene anche lui. Ho scelta, vedremo: è probabile che possa essere riconfermato Lazaro, oggi vedrò nell'ultimo allenamento"

Senza Ismajli, gioca Tameze?

"Tameze sta molto bene, mi ha sorpreso per duttilità e attenzione. E' nel pieno della sua condizione psico-fisica: farò valutazioni, Coco ha avuto un problemino in nazionale ed è rientrato ieri facendo un buon allenamento. Sta bene anche Masina, si è tolto i vari problemini. Devo ancora valutarlo, mi riservo l'ultimo allenamento di oggi. Tameze e Masina stanno molto bene, devo valutare Coco"

Vlasic è tornato carico dalla Nazionale: potrà avere un approccio più offensivo?

"Come mezzala, non deve solo pensare alla fase di non possesso ma anche alzarsi. Nel calcio di oggi c'è molta mobilità, lui ha libertà e deve essere bravo a trovare gli spazi. Sono contento che abbia fatto due gol in Nazionale, dà sempre entusiasmo e convinzione. Domani può darci un contributo importante"

Ore 14.53 - Termina la conferenza stampa di Baroni