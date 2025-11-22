Udinese-Bologna 0-3, le pagelle: Pobega straripante, Casale accurato

Risultato finale: Udinese-Bologna 0-3

UDINESE

Okoye 5,5 - Intuisce il rigore a Orsolini come mai nessuno aveva fatto prima, nella ripresa però paga dazio il passaggio corto al compagno.

Bertola 5,5 - Più volte guarda la targa di Dominguez, si fa anticipare da Castro quando naviga dalle sue parti e nel finale spiana la strada a Bernardeschi.

Kabasele 6 - Dei tre difensori è quello che esce di più a testa alta, lottando fisicamente con Castro e non essendo determinante in alcun gol incassato.

Solet 5,5 - Impreciso in qualche appoggio, leggero e impreparato nel duello singolo con Orsolini, comunque pungente.

Ehizibue 5,5 - Commette il fallo da rigore seppur in maniera fortuita. Non lavora bene con il braccetto sulle prese di Dominguez. Dal 63' Zanoli 5,5 - Accusa le palle lunghe in quanto il Bologna ha la forza di ripartire nonostante il tempo e il punteggio.

Ekkelenkamp 6 - Qualche spunto una volta trovatosi sul versante di sinistra, in mezzo al campo fatica mantenendo comunque i giri alti. Dal 71' Piotrowski 5,5 - Una conclusione di alleggerimento e nulla più.

Karlstrom 5 - Viene mascherato dall'accoppiata Castro-Fabbian, facendosi al contempo anticipare da Pobega in occasione del raddoppio.

Atta 6,5 - Una continua finezza con il pallone tra i piedi, ad ogni tocco crea scompigli e magie. Nella ripresa non riesce a emulare quanto di buono fatto vedere nel primo.

Kamara 6 - La gara inizia con una sua fiammata alle spalle di Moro. Preme sull'out mancina, facendo decisamente meglio di quella opposta. Dal 71' Zemura 6 - Il canovaccio non cambia, anche se un paio di traversoni al centro pericolosi portano la sua firma.

Zaniolo 5,5 - Heggem lo limita, lo disturba e lo brutalizza. Esce dal campo e non si ferma nemmeno in panchina andando dritto negli spogliatoi. Dal 63' Bayo 6 - L'uomo più pericoloso dell'Udinese nel finale.

Davis 6 - Pericoloso solo in un'occasione, anche se non disdegna nella prima pressione nonostante le ottime qualità del Bologna a venirne fuori. Dal 63' Buksa 5,5 - Innominato, al punto che sembra non solcare nemmeno il rettangolo verde.

Kosta Runjaic 5 - Davanti a un Bologna così rimaneggiato le aspettative erano altre, specie per il momento e la qualità dei suoi. I cambi non portano alcun effetto e la reazione al rigore sbagliato di Orsolini porta un effetto negativo.

BOLOGNA

Ravaglia 6,5 - Sirene accese dopo appena un giro di orologio seppur flebilmente. Con le nocche respinge la traiettoria di Ekkelenkamp e si assume la licenza nel dribblare.

De Silvestri 6 - Va in difficoltà quando Atta si fa vedere da quelle parti, finendo per essere ammonito. Nella ripresa impeccabile. Dal 63' Zortea 6 - Entra e cosa fa? Tunnel ai danni di Atta e pallone al centro per Fabbian. E' in salute.

Casale 6,5 - E' ben posizionato facendosi trovare sempre attento con la postura del corpo. Almeno tre chiusure importanti per un giocatore che non lo si vedeva dal 1' dalla prima di campionato.

Heggem 6,5 - Altra grande partita del marcantonio norvegese. Brutalizza Zaniolo tracciando una linea oltre la quale nessuno è in grado di oltrepassare.

Miranda 6,5 - Fino a qualche tempo fa il tagliafuori non rientrava nei suoi schemi, oggi non solo è un gran giocatore dalla metacampo in avanti, perfino dietro.

Moro 6,5 - L'unico appannamento lo ha nei minuti iniziali, poi capisce di doversi guardare alle spalle. Lancio millimetrico per Orsolini e grande padronanza in fase di possesso.

Pobega 8 - Fa tutto lui quest'oggi. Si guadagna il penalty seppur accidentalmente, apre le marcature e trova perfino il gol del raddoppio. Prezioso anche nel finale in fase di ripiegamento.

Orsolini 6 - Si fa intercettare il primo rigore della sua carriera nel momento migliore dell'Udinese. Reagisce immediatamente e nella ripresa trova l'assist per il compagno per sbloccare l'incontro. Dal 77' Bernardeschi 7 - Impensierisce Okoye prima, difende poi nella propria area e chiude i conti sul gong.

Fabbian 6 - Si sdoppia con Castro nella prima pressione, testimoniando il solito grande sacrificio. Per poco non cala il tris del ko. Dal 77' Sulemana s.v

Dominguez 6,5 - E' la sua chance e lui risponde in maniera convincente, sfiorando perfino la gioia personale. Sguscia via sia a Bertola che a Ehizibue, affinando l'intesa con Miranda sul versante di sinistra. Dal 84' Odgaard s.v

Castro 6 - Si muove su tutto il fronte, anticipando più volte il diretto avversario e smistando palloni. Non fa ragionare Karlstrom, mente dei friulani. Dal 84' Dallinga s.v

Vincenzo Italiano 7,5 - Domina a Udine per oltre un tempo nonostante le scorie, le assenze e una formazione rivoluzionaria. Il suo Bologna può davvero sognare in grande e il traghettatore ha un nome e un cognome: Vincenzo Italiano.