Parma, Cuesta: "C'è tanta voglia di sacrificarsi, siamo sulla strada giusta"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida contro l'Hellas Verona. Le sue parole: "C'è tanta voglia di sacrificarsi quando c'è bisogno e sappiamo che ancora dobbiamo fare molto meglio e che dobbiamo lavorare per aumentare la qualità del nostro gioco, ma anche che siamo nella strada giusta".

Su Pellegrino.

"Pellegrino è un esempio per come lavora ogni giorno perché tutti i dettagli li cura, perché è un professionista di massimo livello e sta crescendo tantissimo. Io sono veramente felice di avere l'opportunità di lavorare con uno come lui. Che è sempre con un'energia devastante, ma anche aiuta tantissimo la squadra a livello di gioco, come si mette sempre a disposizione per fare la pressione alta se deve andare al play se deve andare a difensore centrale se deve andare al portiere lo fa sempre con il ritmo giusto con le traiettorie giuste. Se deve dopo difendere le seconde palle e mantenerle e darci un po' di respiro per guadagnare un po' di campo lo fa. Dopo in area ci dà tantissimo. E' un giocatore molto completo".

Guaite il posto se lo deve guadagnare perché oggi abbiamo visto l'esordio in Serie A di Edoardo Corvi.

"Alla fine sarei un irresponsabile se scelgo un giocatore che penso che non è pronto, quindi io sapevo che lui era preparato, lo sta lo sapeva la società lo sapeva lui stesso, deve continuare così".