Serie A, Anguissa batte Calhanoglu e Leao: è lui il miglior giocatore del mese di ottobre

È Frank Anguissa il miglior giocatore del mese di ottobre in Serie A. Ad annunciarlo è stata proprio la Lega con un comunicato sul proprio sito ufficiale: Di seguito il contenuto integrale: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore del Napoli Frank Zambo Anguissa. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Frank Zambo Anguissa, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.