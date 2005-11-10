Serie A, gli arbitri dell'11ª giornata: Napoli-Lazio a Pairetto, Fiorentina-Juve a Colombo
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare dell'11ª giornata del campionato di Serie A.
Venerdì 6 novembre, ore 20:45
Venezia-Udinese
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Imperiale-Mondin
IV° Uomo: Bonacina
VAR: Gariglio
AVAR: Pezzuto
Sabato 7 novembre, ore 15:00
Cagliari-Frosinone
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Moro-Colaianni
IV° Uomo: Perri
VAR: Marini
AVAR: Prontera
Torino-Lecce
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Costanzo-Garzelli
IV° Uomo: Calzavara
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
Sabato 7 novembre, ore 18:00
Parma-Bologna
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Trinchieri-Chiavaroli
IV° Uomo: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Ghersini
Sabato 7 novembre, ore 20:45
Roma-Sassuolo
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Peretti-Scatragli
IV° Uomo: Abisso
VAR: Pezzuto
AVAR: Guida
Domenica 8 novembre, ore 12:30
Napoli-Lazio
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Tegoni-Perrotti
IV° Uomo: Marinelli
VAR: Aureliano
AVAR: Mazzoleni
Domenica 8 novembre, ore 15:00
Genoa-Milan
Arbitro: Massa
Assistenti: Alassio-Rossi L.
IV° Uomo: Doveri
VAR: Camplone
AVAR: Marini
Monza-Atalanta
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Vecchi-Barone
IV° Uomo: Sozza
VAR: La Penna
AVAR: Fabbri
Domenica 8 novembre, ore 18:00
Inter-Como
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Colarossi-Bahri
IV° Uomo: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Gariglio
Domenica 8 novembre, ore 20:45
Fiorentina-Juventus
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini-Ceccon
IV° Uomo: Maresca
VAR: Di Paolo
AVAR: Meraviglia