Hellas Verona-Parma 1-2: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (43' st Harroui), Nelsson (19' st Unai Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (1' st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (9' st Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (19' st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Niasse, Fallou, Ajay. All.: Zanetti

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (32' st Valeri), Bernabè (40' st Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (32' st Benedyczak), Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All.: Cuesta

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 18', 35' st Pellegrino (P), 20' st Giovane (H)

Ammoniti: Giovane, Al-Musrati, Unai Nunez (H), Delprato, Pellegrino, Britschgi (P)

