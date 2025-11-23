Hellas Verona-Parma 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (43' st Harroui), Nelsson (19' st Unai Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (1' st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (9' st Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (19' st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Niasse, Fallou, Ajay. All.: Zanetti
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (32' st Valeri), Bernabè (40' st Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (32' st Benedyczak), Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All.: Cuesta
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 18', 35' st Pellegrino (P), 20' st Giovane (H)
Ammoniti: Giovane, Al-Musrati, Unai Nunez (H), Delprato, Pellegrino, Britschgi (P)