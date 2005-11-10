Serie A, la classifica aggiornata: salto in avanti del Lecce, resta ferma a 4 punti l'Udinese
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Andrea Piras
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Oggi alle 14:30Serie A
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18.10.2026 14:30Serie A
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© foto di Federico Serra
Successo molto importante per il Lecce. La squadra di Eusebio Di Francesco, dopo aver violato il Bluenergy Stadium di Udine ha compiuto un bel balzo importante in classifica raggiungendo quota 9 punti e agganciando momentaneamente l'Atalanta. Resta nel gruppone a quota 4 invece il team di Kosta Runjaic ad una sola lunghezza di vantaggio dal Venezia ultimo in graduatoria.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7 partite giocate)
Roma 17 (7)
Lazio 16 (6)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (6)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Udinese 4 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Genoa 4 (7)
Venezia 3 (7)
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