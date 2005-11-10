Tegola per il Como, problema per Chalobah al 12'. Al suo posto Fabregas mette Ramon
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Niccolò Righi
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Oggi alle 15:16Serie A
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18.10.2026 15:16Serie A
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Altra tegola per Cesc Fabregas che nel riscaldamento prima della partita aveva già perso per infortunio Yan Couto ed era stato costretto a mettere in campo Ivan Smolcic. Al 12’ Trevoh Calobah si è accasciato a terra per un problema muscolare ed ha chiesto il cambio. Al suo posto il tecnico spagnolo ha inserito Jacobo Ramon.
Fonte: dall'inviato al Franchi
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