Tegola per il Como, problema per Chalobah al 12'. Al suo posto Fabregas mette Ramon

Altra tegola per Cesc Fabregas che nel riscaldamento prima della partita aveva già perso per infortunio Yan Couto ed era stato costretto a mettere in campo Ivan Smolcic. Al 12’ Trevoh Calobah si è accasciato a terra per un problema muscolare ed ha chiesto il cambio. Al suo posto il tecnico spagnolo ha inserito Jacobo Ramon.