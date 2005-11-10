Serie A, la Flop 20 dopo 10 giornate: Stulic non esce dalla crisi. Kolo Muani sul podio

Nikola Stulic resta il giocatore dal peggior rendimento delle prime 10 giornate di Serie A: 8 presenze, 0 reti e una media di 5.08. Quattro squadre sono equamente rappresentate con 3 giocatori: Atalanta, Fiorentina, Parma e Udinese. Seguono Lecce e Venezia a 2. Un rappresentante per Frosinone, Juventus, Monza e Sassuolo. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

1. Nikola Stulic (Lecce) 5.08 (6)

2. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)

3. Kolo Muani (Juventus) 5.28 (9)

4. Christian Kabasele (Udinese) 5.33 (6)

5. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.36 (7)

6. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.36 (7)

7. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.40 (10)

8. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

9. El Bilal Touré (Parma) 5.45 (10)

10. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.50 (10)

11. Mergim Vojvoda (Udinese) 5.50 (10)

12. Jonathan Rowe (Atalanta, Bologna) 5.50 (8)

13. Mario Pasalic (Atalanta) 5.50 (7)

14. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50 (7)

15. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)

16. Matias Moreno (Venezia) 5.50 (7)

17. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)

18. Sascha Britschgi (Parma) 5.50 (6)

19. Oumar Ngom (Lecce) 5.55 (10)

20. Lorenzo Lucchesi (Monza) 5.56 (9)