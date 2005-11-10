Atalanta, buone notizie in vista del Kairat: Scamacca ha lavorato in gruppo

Nel tardo pomeriggio di giovedì l'Atalanta di Maurizio Sarri avrà una duplice occasione contro il Kairat Almaty: archiviare il bruttissimo ko incassato ieri sera contro il Parma alla 'New Balace Arena' e mettere in archivio il secondo successo in Conference League in tre giornate.

Una novità prima della Conference

Per questo motivo sarà fondamentale per la Dea avere a disposizione il miglior organico possibile. Del quale, a meno di clamorose novità dell'ultima ora, farà parte anche Gianluca Scamacca che nella giornata di oggi ha svolto interamente il lavoro con il resto del gruppo.

Il punto sugli altri infortunati

Ancora a parte invece, molti altri elementi della rosa atalantina: da Raspadori, Kolasinac e Kessie che hanno effettuato lavoro personalizzato in campo (le cui condizioni saranno valutate costantemente), passando per le terapie di Gaetano, Bellanova e Kristensen fino ad arrivare al lavoro in palestra di Kossounou, Hien e Pompei.