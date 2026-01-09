Live TMW Sassuolo, Grosso: "Abbiamo qualità per far meglio rispetto alla Juve"

11.50 - Vigilia di Roma-Sassuolo. Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, pronto ad affrontare i temi della gara dell'Olimpico nella consueta conferenza stampa di viglia. Start previsto alle ore 12.00.

12.11 - Inizia la conferenza.

Come si riparte senza Berardi e Volpato? Ci sarà un piano gara diverso rispetto alla Juve?

"Con pochi giorni stiamo cercando di preparare una gara molto difficile ma abbiamo dimostrato di avere delle qualità a prescindere dagli assenti e dai presenti. Abbiamo dimostrato di avere qualità migliori sicuramente dell'ultima partita fatta, che non significa fare risultato ma mettere le basi per farlo. Quando le cose ci sono devi prenderne atto e devi essere bravo a trovare le soluzioni ma è dentro la difficoltà che trovi le risorse per andare a crescere per colmare il potenziale di una squadra che ha potenziale e deve essere brava a saperlo colmare anche nelle difficoltà".

È necessaria una ferocia differente?

"È tutto relativo, certe circostanze fanno sì che sembri meno feroce o più feroce. La Juve è un avversario di primissimo livello e lo hai messo in condizione di esprimersi al massimo livello. Abbiamo iniziato bene, c'è stato un cross di Doig che se mette la palla sul secondo palo c'era Pinamonti smarcato, abbiamo fatto dei recuperi alti con Iannoni e Thorstvedt e siamo andati a tiro, poi siamo andati sotto per un episodio e lo step è proprio quello, non farsi travolgere dagli eventi".

Come sta Thorstvedt?

"Sicuramente stava meglio prima della gara (ride, ndr). Metterà il tutore per una settimana poi ci saranno 4-5 giorni per provare a recuperare bene e poi vedremo quanti giorni passeranno. Ci dispiace perché è un giocatore forte, di quantità, personalità, qualità, ma le cose non puoi cambiarle e devi prenderne atto: abbiamo Iannoni, Lipani e Vranckx per cercare di fare una grande partita perché c'è bisogno di fare una grande partita per provare a fare quello che vogliamo fare".

Candé come sta?

"Falì non c'è, aspettiamo qualche giorno per comunicare meglio perché vogliamo fare qualche accertamento in più. Non c'è Thorstvedt, non ci sono gli altri assenti e recuperiamo Yeferson Paz. Un abbraccio a Filippo Romagna che ha passato dei giorni particolari e gli siamo vicini in questo momento non bellissimo".

Perché con la Juve non è stato il solito Sassuolo?

"A me piace andare avanti, analizzando quello che succede. La Juve è passata, è una squadra forte, ci ha messo in difficoltà e può capitare perché forse in questo campionato abbiamo perso un po' di lucidità perché la partita era Sassuolo-Juve, loro venivano da grandi prestazioni. Tante cose sono dipese anche da noi perché siamo in grado di fare partite migliori".