Chiamatelo 3P: l'esordio da sogno di Yael Trepy nel Cagliari, con il mentore Pisacane

Ci sono esordi ed esordi. Quello di Yael Fritz Junior Trepy finisce di diritto fra le prime volte che un calciatore sogna per tutta l'infanzia. Già ribattezzato "3P" sui social, marchio rilanciato dal Cagliari stesso per celebrare il proprio talento, il suo nome è balzato agli onori della cronaca nazionale a causa della rete per il definitivo 2-2 realizzata a due minuti dal 90', contro la Cremonese.

Allo stadio Zini il classe 2006 era entrato da appena 4 minuti ed era alla prima assoluta con la prima squadra. Dove ha ritrovato il suo mentore Fabio Pisacane, con il quale ha lavorato nella Primavera. E che si è affrettato a ringraziare: "È un vantaggio avere mister Pisacane come allenatore: mi conosce bene, sono cresciuto tanto con lui. Mi dà tanti consigli e lo ringrazio", le sue parole a Dazn nel post-gara.

Parole pronunciate con un entusiasmo travolgente ed in un perfetto italiano, dato che oltre ad avere il doppio passaporto italo-francese è ormai un sardo d'adozione, essendo cresciuto nel settore giovanile rossoblu. Nel club è arrivato a 16 anni grazie all'intuizione di Pierluigi Carta. Il picco lo ha toccato nella stagione 2023/24, quando ha messo a segno 14 gol e 5 assist con l'Under 18.

In questa stagione con la formazione Primavera ha realizzato 5 gol e 1 assist in 12 apparizioni. Si tratta di un attaccante duttile, che fa della velocità e del dribbling i propri punti di forza. Può essere schierato anche da esterno d'attacco e Pisacane gli aveva iniziato a far respirare l'aria dei grandi a partire dal ritiro estivo tenuto a Ponte di Legno.