Reggiana, sirene dalla Serie C per Marras: Vicenza e Union Brescia puntano l'esterno

Il futuro dell’esterno Manuel Marras potrebbe essere lontano da quella Reggiana dove in questa stagione ha collezionato 16 presenze con una rete all’attivo. Il giocatore è in scadenza di contratto, ma a seguito del mancato accordo per il rinnovo – visto che il club ha deciso di non offrire più pluriennali ai giocatori over 30 – potrebbe lasciare l’Emilia per approdare in Serie C.

Il classe ‘93, come si legge su Il Resto del Carlino, è così finito nel mirino di due big della terza serie come il Vicenza e l’Union Brescia, rivali nella corsa promozione nel Girone A. Entrambi i club sarebbero disposti a soddisfare le richieste del calciatore anche se devono trovare l’accordo con la Reggiana per il suo cartellino.

Il club emiliano, nonostante il giocatore abbia solo sei mesi di contratto, vorrebbe incassare una cifra vicina a quella spesa un anno e mezzo fa per acquistarlo dal Cosenza: ovvero circa 100 mila euro.