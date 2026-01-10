Baroni e Cairo tolgono Asllani dal mercato? Il presidente lo difende, il tecnico spiega

Salvate il soldato Kristjan Asllani. La permanenza al Torino del centrocampista albanese, in prestito dall’Inter, è in forte discussione, dopo che dall’ambiente granata era filtrata una certa insoddisfazione per la sua stagione, e si era ipotizzato il ritorno ai nerazzurri, con una nuova destinazione. Uno scenario che non è del tutto sfumato, ma che registra una discreta secchiata d’acqua dalle ultime dichiarazioni in arrivo dal Toro.

Cairo: “Bravo ragazzo”. Il patron granata ha parlato, tra le altre cose, anche di Asllani, a margine dell’evento organizzato in RCS per i 90 anni di Dan Peterson: “Ha fatto delle buone partite, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà”.

A confermare l’idea che sia tutto rientrato, almeno pubblicamente, ci ha pensato poi Marco Baroni. Nella conferenza stampa alla vigilia dell’impegno bergamasco con l’Atalanta, il tecnico, oltre a togliere Zakaria Aboukhlal dal mercato (“per me non ci è mai stato”) ha fatto sostanzialmente lo stesso con l’ex Empoli: “È tenuto in considerazione, lo è stato fino adesso. Il giocatore ha sempre avuto un comportamento top, il ragazzo è e rimane un giocatore del Toro. E' chiaro che, insieme, stiamo cercando di lavorare e migliorare. Queste partite in cui non c'è stato, è stato anche per caratteristiche: ho visto maggior dinamicità in Ilkhan che aveva voglia di dimostrare e gli ho dato più chance”. Sarà.