TMW Gervasoni si presenterà all'interrogatorio ma risponderà solo a domande su Salernitana-Modena

Andrea Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi, si presenterà davanti al pm Maurizio Ascione, rispondendo all’invito a comparire recapitato nella giornata di sabato 25 aprile. Una scelta diversa da quella dell’ormai ex designatore arbitrale, ma che nella sostanza potrebbe essere molto simile.

Per cosa è indagato Gervasoni. L’ex arbitro, anche lui autosospeso dalla Can dopo l’avviso di garanzia, è indagato - anche lui per concorso in frode sportiva, ma non si sa con chi - di quella che è forse la principale stranezza dell’inchiesta. Gervasoni, nel suo ruolo di supervisore Var, è infatti indagato, da quello che si sa, per Salernitana-Modena dello scorso campionato di Serie B. Peccato che lui fosse supervisore per la Serie A, e non si trovasse in sala Var a Lissone durante quella partita.

Si presenterà, ma risponderà solo a domande su quella partita. A differenza di Rocchi, appunto, Gervasoni ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, lo ha confermato il suo legale, l’avvocato Michele Ducci. Ciò non toglie che risponderà solo a domande relative alla gara per cui è indagato: se la Procura di Milano dovesse provare a carpire informazioni relative ad altre gare (per esempio Inter-Roma), o comunque dovesse formulare domande in merito a esse, con tutta probabilità Gervasoni non risponderebbe.