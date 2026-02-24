Serie A, i migliori 5 portieri dopo 26 giornate: Maignan precipita. Corvi la novità
Cambia la classifica relativa ai migliori portieri di Serie A dopo 26 giornate. Due partite negative consecutive per Mike Maignan e il francese dilapida tutto il vantaggio sulla concorrenza, scivolando addirittura al terzo posto. Ringrazia Wladimiro Falcone, ottimo nonostante il ko del Lecce contro l'Inter. Entra in classifica Edoardo Corvi, grande rivelazione di questo Parma.
1. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44 (26)
2. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.38 (26)
3. Mike Maignan (Milan) 6.30 (25)
4. Emil Audero (Cremonese) 6.30 (22)
5. Edoardo Corvi (Parma) 6.29 (14)
- - -
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)