Roma, Pisilli sicuro: "Con Gasperini si corre parecchio, ma ti senti bene. Sono contento"

"È una grande emozione e un motivo d'orgoglio per me tornare in Nazionale, spero di poter aiutare la squadra e dare il mio contributo per raggiungere quello che è l'obiettivo". Niccolò Pisilli, ospite di RaiSport, ha cercato di trattenere le emozioni contrastanti di un momento così delicato per l'Italia, a quarantott'ore di distanza dai play-off Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Ma ha lasciato intendere di essere in formato super attualmente: "Mi sento bene, questo è un buon periodo per me e sono contento di aver raggiunto questa convocazione".

"Sono pronto a dare tutto quello che ho, come al solito, che sia con la Roma e con la Nazionale (...)", ha aggiunto. Dopodiché il centrocampista classe 2004 è stato interpellato sulla seconda metà di stagione, che ha funto da svolta per impiego e fiducia da parte di Gasperini. Anche se per Pisilli "non è cambiato nulla". "Penso che quando si cambia un allenatore ci sta che ci si metta un po' di più magari a recepire le idee che porta il nuovo tecnico. C'è chi le assorbe prima e chi ci mette un po' di più, nel corso della stagione è importante farsi trovare pronto nel momento in cui vieni chiamato in causa".

"Sono contento di avere più minuti e spero di continuare così", ha proseguito. "Ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo, cerco di eseguire le richieste del mister in base al ruolo in cui gioco, ma giocare un po' più davanti o un po' più dietro non fa alcuna differenza per me". Concludendo con un'immagine chiara dell'era Gasp nella Capitale: "Con Gasperini si corre parecchio, ma sono tutte cose che poi ti ritrovi in campo, perché ti senti bene fisicamente, hai forza ed energia".