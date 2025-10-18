Serie A, la classifica aggiornata: frenata Napoli. Roma o Inter: chi ne approfitta?
Il Napoli cade per la seconda volta in stagione: a Torino vincono i granata di Marco Baroni grazie al gol dell'ex Simeone. Gli azzurri rimangono così a quota 15 punti: un'occasione per la Roma in serata di volare in vetta solitaria, o magari per l'Inter che contro i giallorossi potrebbe effettuare un triplo sorpasso. Balzo del Torino
CLASSIFICA:
1. Napoli 15*
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
