Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riscavalca la Lazio, Hellas Verona ultimo col Pisa
Il Bologna ritrova una vittoria che gli mancava da quasi due mesi in Serie A, sbancando per 3-2 il campo dell'Hellas Verona in una partita che i rossoblù hanno indirizzato già nel primo tempo. Con i tre punti del Bentegodi, la squadra di Italiano sorpassa la Lazio in classifica e si riporta all'8° posto. Rimangono invece all'ultimo posto ex aequo con il Pisa gli scaligeri di Zanetti, a -1 dalla Fiorentina terzultima e a -4 dalla prima piazza che garantirebbe la salvezza, allo stato attuale delle cose occupata dal Lecce.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 46 punti
2. Milan 40*
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13
20. Pisa 13
* una partita in meno