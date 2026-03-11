Domani Bologna-Roma, Freuler: "Conosco tutto di Gasperini, rapporto con lui ancora super"

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'ottavo di finale d'andata di Europa League contro la Roma: "So a memoria come gioca Gasperini, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa e sono contento di vederlo domani".

Dovrete lavorare là nel mezzo.

"Conosco benissimo anche i suoi aggiustamenti, se gioca con tre davanti o con il centrocampista in più, i pensieri che sono nella sua testa. Vediamo cosa succede domani".

Sente di avere un ruolo importante in questa squadra?

"Arrivavamo da un paio di partite in cui non siamo andati bene, subendo tante infilate. Abbiamo lavorato e capito cosa potevamo aggiustare, credo che tranne l'ultima contro il Verona, per il resto abbiamo cambiato qualcosa. Quando vai male le piccole cose fanno la differenza".

Come arrivate alla sfida?

"La prima partita è sempre importante per arrivare al ritorno con fiducia. Vogliamo passare il turno, arriviamo molto carichi".

Cosa significa affrontare in Europa una squadra dello stesso campionato?

"Dipende dall'avversario. Abbiamo pescato la Roma che è forte forte, e con tutto il rispetto è più difficile giocare contro di loro che con il Genk".

Ci racconta un episodio che possa spiegare il rapporto tra lei e Gasperini?

"Mi viene in mente il ballo post-partita dopo lo Shakhtar Donetsk, quando ci siamo qualificati agli ottavi di Champions. Quella gioia mi è rimasta, così come il rapporto super dentro e fuori dal campo".

Che ne pensa delle difficoltà della nostra Nazionale? Arriveremo al Mondiale?

"Spero nell'Italia, sarebbe meglio sfidare loro ai Mondiali dell'Irlanda del Nord".