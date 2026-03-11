Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Iran si ritira dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione

L'Iran si ritira dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 13:55Mondiali 2026
Ivan Cardia

L'Iran potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. Vanno in questa direzione le recenti dichiarazioni del ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali. Un'eventualità già ipotizzata nelle ore immediatamente successive agli attacchi di Israele e Stati Uniti, specie considerando che la rassegna iridata si giocherà proprio negli USA (insieme a Canada e Messico). L’Iran, peraltro, dovrebbe disputare tutte le partite del proprio girone su suolo statunitense, con due partite (Nuova Zelanda e Belgio) a Los Angeles e una (Egitto) a Seattle. Molto dipenderà, ovviamente, dagli sviluppi politici nell'area, ma lo scenario è a oggi ancora più concreto.

Cosa succede a chi si ritira? La questione è disciplinata dall’articolo 6.2 del regolamento dei Mondiali, che prevede una sanzione da 250.000 franchi nei confronti delle nazionali che si ritirino almeno 30 giorni prima dell’inizio della competizione, e di 500.000 franchi per chi si dovesse ritirare più a ridosso della rassegna iridata. Chi si ritira, inoltre, dovrebbe rimborsare alla confederazione mondiale “il contributo per la preparazione della squadra, nonché qualsiasi altro pagamento di contributi correlato al torneo ricevuto dalla FIFA”.

Non è la prima volta che la federcalcio mediorientale rischia di non partecipare alla rassegna iridata. Per motivi diversi, l’Iran aveva già rischiato l’esclusione sia nel 2018 sia nel 2022. Nel primo caso pesava la vicenda di Masoud Shojaei, centrocampista tra i protagonisti della qualificazione, ma anche attivista, escluso per mesi dalla nazionale con il sospetto di motivi politici dietro questa decisione. La questione si risolse con la sua convocazione e partecipazione ai Mondiali, seppur con una comparsata da 67 minuti (nonostante la fascia al braccio) nella gara vinta sul Marocco. Quattro anni dopo, invece, a fare notizia fu il divieto di accesso a circa duemila donne, tutte con regolare biglietto, per la partita giocata con il Libano a Mashhad, città nel nord-est dell’Iran, con tanto di utilizzo dello spray al peperoncino nei loro confronti. Anche in quel caso la situazione rientrò nelle settimane successive. Oggi, però, è l’Iran che potrebbe decidere di non partecipare, e questo cambia ovviamente tutto.

Chi verrebbe ripescato? Fermo restando che a oggi l’Iran resta formalmente qualificato ai Mondiali, e che difficilmente una scelta sarà presa in termini rapidi (giova ripeterlo: le priorità sono altre), le regole della FIFA al riguardo sono molto vaghe. In particolare, l’art. 6.7 non fissa alcun criterio: “Qualora una Federazione Membro partecipante si ritiri e/o venga esclusa dalla Coppa del Mondo FIFA 26, la FIFA deciderà in merito a propria esclusiva discrezione e adotterà tutte le misure ritenute necessarie. La FIFA potrà decidere di sostituire la Federazione Membro partecipante in questione con un’altra associazione”. La scelta, insomma, sarebbe a totale discrezione della FIFA.

Ma ci sono precedenti? A livello di grandi competizioni sì, ma riguardano gli Europei 1992, vinti dalla Danimarca, che vi partecipò dopo l’esclusione dell’appena disciolta Jugoslavia. Si trattava, però, di norme UEFA. Nel caso dei Mondiali non esistono precedenti recenti: nel 1950 si ritirarono ben quattro nazionali (India, Turchia, Scozia e Francia che era stata “qualificata” al posto della Scozia), tra questioni politiche e difficoltà economiche. Alla fine nessuna di esse venne rimpiazzata, ma è evidente che si tratti di altri tempi: oggi sarebbe difficile immaginare un mondiale “monco”. La scorsa estate, invece, c’è stato il caso del Leon, escluso dal Mondiale per club per aver violato le norme sulla multiproprietà. Pur trattandosi di competizioni diverse, dà un’idea di come potrebbe comportarsi la FIFA: nel 2025 ha organizzato uno spareggio tra il Los Angeles FC (battuto dal Leon in finale di Champions League nord-centro americana) e l’America, la prima squadra messicana non qualificata al torneo. È per questo che ha poco senso immaginare eventuali ma improbabili ripescaggi dell’Italia - a oggi comunque in corsa per qualificarsi di suo -, già ipotizzati nel 2022. Più realistico credere che la FIFA segua un criterio “geografico”: l’Iraq (prossimo a partecipare allo spareggio intercontinentale con avversario ancora da definire) ha già chiesto il rinvio dei playoff per le evidenti difficoltà logistiche. Se il ritiro dell'Iran diventasse ufficiale già nelle prossime ore, la qualificazione diretta potrebbe diventare realtà, con gli Emirati Arabi Uniti a quel punto destinati allo spareggio. Se invece la questione si dovesse prolungare e il ritiro arrivare più tardi, è possibile che Zurigo scelga di portare la nazionale perdente nello spareggio intercontinentale.

Articoli correlati
Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in... Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Spagna, Jugoslavia, Russia: quando la guerra cambia la geografia del calcio Spagna, Jugoslavia, Russia: quando la guerra cambia la geografia del calcio
Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali... Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Altre notizie Mondiali 2026
Mondiali 2026, la FIFA riduce il budget operativo: taglio da oltre 100 milioni di... Mondiali 2026, la FIFA riduce il budget operativo: taglio da oltre 100 milioni di dollari
L'Iran si ritira dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione L'Iran si ritira dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali... Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Cambio nazionalità: l'Austria "acquista" Chukwuemeka e Wanner. C'è anche un ex Milan... Cambio nazionalità: l'Austria "acquista" Chukwuemeka e Wanner. C'è anche un ex Milan
Un rinforzo per la Costa d'Avorio? Wahi ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto... Un rinforzo per la Costa d'Avorio? Wahi ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto
"Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale". Castellanos spera nel Mondiale... "Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale". Castellanos spera nel Mondiale
Conflitto in Medio Oriente, l'Iraq chiede alla FIFA di rinviare lo spareggio Mondiale... Conflitto in Medio Oriente, l'Iraq chiede alla FIFA di rinviare lo spareggio Mondiale
Scamacca prime: mai così tanti gol in Serie A dopo 19 giornate. Messaggio a Gattuso?... Scamacca prime: mai così tanti gol in Serie A dopo 19 giornate. Messaggio a Gattuso?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Immagine news Serie A n.4 Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.2 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.3 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.4 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?