Parma anche a Torino senza Bernabé. Cauto ottimismo invece per Britschgi
Arrivano aggiornamenti dal centro sportivo di Collecchio in merito alle condizioni di alcuni dei protagonisti del Parma, che cerca di non complicarsi la vita nelle 10 partite rimaste da qui al termine della stagione, con il chiaro obiettivo di garantirsi una salvezza che adesso sarebbe già in tasca.
A Torino, per la partita del venerdì sera che apre a tutti gli effetti la 29^ giornata di Serie A, il Parma dovrà fare a meno di Adrian Bernabé. Il centrocampista si sottoporrà a ulteriori accertamenti e terapie nei prossimi giorni.
Sarà invece rivalutata domani la situazione del difensore Sascha Britschgi, sul quale però rimane un cauto ottimismo da parte dello staff medico del club ducale.
