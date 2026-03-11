Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"

Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com
TMWRadio Redazione
L'ex calciatore Amedeo Mangone ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. E in particolare della sfida di Europa League tra Bologna e Roma, di cui è doppio ex: "E' una partita bella da vedere, mi auguro che sia davvero così. Sicuramente sarà da capire come affronteranno l'andata. Cercheranno di imporre il proprio gioco come hanno sempre fatto i giallorossi. Il Como? Spero non ci pensino già, le partite si giocano una alla volta. Sono consapevoli che questa è una partita importante, poi si penserà al Como.

Si sta costruendo una mentalità vincente per gestire entrambi gli impegni. Di sicuro è importante per la Roma andare in Champions e saprà gestire la situazione. Chi può essere decisivo? Entrambi i tecnici, preparano bene le partite. Sono due allenatori bravi a trovare i punti deboli degli avversari ed esaltare le proprie caratteristiche". 

