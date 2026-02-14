Mourinho non molla Farioli: 2-1 del Benfica al Santa Clara e -4 dalla vetta
Il Benfica di José Mourinho supera 2-1 il Santa Clara, club terz'ultimo nella Primeira Liga portoghese. A segno Pavlidis al 16', poi autorete di Paulo Victor al 38' per il raddoppio, il Santa Clara ha accorciato le distanze nella ripresa con Paciencia, al 47', ma non è bastato. Con questo successo l'ex tecnico di Inter e Roma aggancia lo Sporting al secondo posto, a quota 52, portandosi a -4 dalla vetta occupata dal Porto di Francesco Farioli, impegnato domani con il CD Nacional.
I risultati di oggi:
Santa Clara-Benfica 1-2
Tondela-Alverca 1-1
CLASSIFICA
1. Porto 56
2. Sporting CP 52
3. Benfica 52*
4. Braga 39
5. Gil Vicente 37
6. Famalicão 32
7. Estoril 30
8. Moreirense 30
9. Vitoria Guimarães 28
10. Alverca 25*
11. Estrela 23
12. Arouca 23
13. Nacional 21
14. Rio Ave 20
15. Casa Pia 19
16. Santa Clara 17*
17. Tondela 15*
18. AFS 5
*una gara giocata in più