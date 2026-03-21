Serie A, la classifica aggiornata: il Milan torna momentaneamente a -5 dall'Inter
Dopo il ko contro la Lazio, il Milan ritrova la vittoria a San Siro e si riprende il 2° posto momentaneamente a -5 dall'Inter (impegnata domani sera al Franchi contro la Fiorentina). Sblocca la gara un grande gol di Pavlovic, ma Simeone pareggia prima dell'intervallo. Tra il 54' e il 56' segnano Rabiot e poi Fofana. Nel finale si rivede in campo Gimenez (dopo da 144 giorni dall'ultima volta), Vlasic accorcia su rigore ma non basta. I granata restano a 33 punti, i rossoneri come detto rispondono al Napoli superandolo.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 27 (30)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)