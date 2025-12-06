Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana

Il Verona batte l'Atalanta e coglie la sua prima vittoria in campionato. Gli scaligeri staccano la Fiorentina, che rimane l'unica squadra di Serie A ancora senza successi. Brutto stop per l'Atalanta, con Raffaele Palladino che trova la sua seconda sconfitta, sempre in trasferta e col medesimo risultato. E la zona Europa è sempre più lontana. Questo il quadro della 14ª giornata di Serie A e la classifica aggiornata:

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Lazio 18

10. Udinese 18

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6