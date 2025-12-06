Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Il Verona batte l'Atalanta e coglie la sua prima vittoria in campionato. Gli scaligeri staccano la Fiorentina, che rimane l'unica squadra di Serie A ancora senza successi. Brutto stop per l'Atalanta, con Raffaele Palladino che trova la sua seconda sconfitta, sempre in trasferta e col medesimo risultato. E la zona Europa è sempre più lontana. Questo il quadro della 14ª giornata di Serie A e la classifica aggiornata:
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Lazio 18
10. Udinese 18
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calanoglu (Inter)
5 reti: Paz (Como), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)