Serie A, la classifica aggiornata: la Cremonese aggancia il Parma, l'Hellas il Pisa
TUTTO mercato WEB
Pari senza reti tra Cremonese ed Hellas Verona, che salgono così di un punticino in classifica: la squadra di Nicola aggancia il Parma, mentre l'Hellas raggiunge il Pisa. Di seguito la graduatoria di Serie A:
La classifica aggiornata
Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Pisa 14 (21)
Hellas Verona 14 (21)
Altre notizie Serie A
Live TMWComo, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile