Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus scivola a -10 dall'Inter capolista
Si interrompe il momento positivo della Juventus di Luciano Spalletti in Serie A. I bianconeri, nel match valido per la 21^ giornata di Serie A, cadono 1-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari (decisiva la firma di Mazzitelli al 65') e scivolano così a -10 dall'Inter capolista. Tre punti d'oro invece per mister Pisacane, che sale a 22 agganciando Cremonese e Parma.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi quattro anticipi:
1. Inter 49*
2. Milan 43
3. Napoli 43*
4. Roma 39
5. Juventus 39*
6. Como 34
7. Atalanta 32*
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26*
11. Torino 23
12. Sassuolo 23*
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Cagliari 22*
16. Genoa 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Pisa 14*
20. Hellas Verona 13
* Una gara in più
Il programma della 21^ giornata:
Pisa - Atalanta 1-1 (83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P))
Udinese - Inter 0-1 (20' Lautaro Martinez)
Napoli - Sassuolo 1-0 (7' Lobotka)
Cagliari - Juventus 1-0 (65' Mazzitelli)
Parma - Genoa (18 gennaio, ore 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, ore 15)
Torino - Roma (18 gennaio, ore 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, ore 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)