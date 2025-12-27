Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non accorcia sulla zona coppe, l'Udinese insegue
Si è conclusa con un punto per parte la sfida tra Udinese e Lazio in un match segnato da tanti episodi arbitrali. A segno Vecino per i biancocelesti, poi in pieno recupero il pareggio friulano firmato da Davis. Con questo risultato la Lazio perde l’occasione per accorciare sulla zona coppe, restando in ottava posizione. La segue a due punti di distanza proprio l’Udinese, che continua nel suo ottimo campionato.
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Juventus 29 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (16)
Fiorentina 9 (17)
