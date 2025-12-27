Uganda e Tanzania spianano la strada a Lookman: 1-1, Nigeria e Tunisia vedono gli ottavi

Uganda e Tanzania hanno pareggiato 1-1 nella sfida valida per la seconda giornata della Coppa d'Africa, nel gruppo C del torneo. Al gol di Msuva al 59' su calcio di rigore ha risposto Ikpeazu all'80'. Un risultato che fa sorridere soprattutto le due squadre che si stanno per affrontare alle 21, ovvero Nigeria e Tunisia, attualmente appaiate in testa a quota 3 punti.

Con una gara restante da giocare insomma le due padrone del girone hanno già un piede al turno successivo, con eventualmente il primo posto da contendersi a partire dalla sfida di stasera.

Una partita, quella fra Nigeria e Tunisia, che vedrà fra i protagonisti Ademola Lookman, già a segno nella prima gara vinta contro la Tanzania e riproposto titolare in attacco con Osimhen e Adams. In panchina, almeno inizialmente, i centrocampisti di Pisa e Lazio Akinsanmiro e Dele-Bashiru. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo D

Benin - Botswana 1-0

Senegal - DR Congo 1-1

Gruppo C

Uganda - Tanzania 1-1

Nigeria - Tunisia ore 21:00

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Senegal 4 punti (dr +3)

2. DR Congo 4 (dr +1)

3. Benin 3 (dr 0)

4. Botswana (dr -4)

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Tunisia 3 punti (dr +2)

2. Nigeria 3 (dr +1)

3. Tanzania 1 (dr -1)

4. Uganda 1 (dr -2)