Dal ko con la Juve a Bergamo all'esordio con assist: Boga riassapora la A quasi 3 anni dopo

A distanza di quasi tre anni dall’ultima apparizione in Serie A, Jeremie Boga questa sera è tornato a calcare i campi del massimo campionato italiano lasciando subito il segno. L’ultima presenza risaliva al 7 maggio 2023, nella sconfitta per 2-0 della sua Atalanta in casa contro la Juventus. Oggi, 8 febbraio 2026, il destino ha voluto che il suo rientro avvenisse proprio in bianconero e in una serata carica di significati: 14 minuti in campo e l’assist decisivo che ha permesso alla Juve di pareggiare 2-2 contro la Lazio nei secondi finali.

Entrato nella ripresa, Boga ha portato subito strappi, personalità e imprevedibilità. Al 90’+6 salta l’uomo sulla corsia, mette dentro un pallone preciso e teso che Kalulu trasforma nel gol del pareggio. Un impatto immediato, che certifica come il suo ritorno in Serie A non sia soltanto simbolico, ma già concreto dopo i 26 minuti messi insieme in Coppa Italia.

Alle spalle c’è un periodo complesso, dentro e fuori dal campo. L’esperienza al Nizza, iniziata nel luglio 2023, si è chiusa con 73 presenze, 11 gol e 9 assist, numeri non banali ma condizionati da un finale segnato da eventi extra-campo durissimi. L’aggressione subita a novembre ha inciso profondamente sul suo percorso, fino allo stop forzato. Il trasferimento alla Juventus per l'ex Sassuolo e Atalanta rappresenta così una ripartenza vera: non solo calcistica, ma anche personale. E l’assist contro la Lazio è già un primo, importante segnale.