Serie A, la classifica dopo il 20° turno: Juve nel gruppone a 39, Cremonese ferma a 22
Facile successo per la Juventus di Luciano Spalletti, che archivia la pratica Cremonese già nel primo tempo e alla fine rifila un pokerissimo alla squadra di Davide Nicola, peraltro espulso nel corso della prima frazione. Gara dominante del bianconeri, che salgono così al terzo posto della classifica in compagnia di Napoli e Roma, con gli azzurri che mercoledì però recupereranno la gara contro il Parma. Per i grigiorossi una serata da archiviare e dimenticare.
Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata:
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 21*
Cagliari 19
Genoa 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
20^ GIORNATA
Udinese-Pisa 2-2
Como-Bologna 1-1
Roma-Sassuolo 2-0
Atalanta-Torino 2-0
Lecce-Parma 1-2
Fiorentina-Milan 1-1
Verona-Lazio 0-1
Inter-Napoli 2-2
Genoa-Cagliari 3-0
Juventus-Cremonese 5-0
