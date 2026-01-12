Serie A, la classifica dopo il 20° turno: Juve nel gruppone a 39, Cremonese ferma a 22

Facile successo per la Juventus di Luciano Spalletti, che archivia la pratica Cremonese già nel primo tempo e alla fine rifila un pokerissimo alla squadra di Davide Nicola, peraltro espulso nel corso della prima frazione. Gara dominante del bianconeri, che salgono così al terzo posto della classifica in compagnia di Napoli e Roma, con gli azzurri che mercoledì però recupereranno la gara contro il Parma. Per i grigiorossi una serata da archiviare e dimenticare.

Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata:

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 21*

Cagliari 19

Genoa 19

Lecce 17*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno

20^ GIORNATA

Udinese-Pisa 2-2

Como-Bologna 1-1

Roma-Sassuolo 2-0

Atalanta-Torino 2-0

Lecce-Parma 1-2

Fiorentina-Milan 1-1

Verona-Lazio 0-1

Inter-Napoli 2-2

Genoa-Cagliari 3-0

Juventus-Cremonese 5-0