Serie A, la Flop 11 della 20ª giornata: affonda la Cremonese. Estupinan da incubo
Nel 3-4-3 flop della 20ª giornata di Serie A c'è inevitabilmente tanta Cremonese presente dopo il ko per 5-0 contro la Juventus. Fioccano i 4 e i 4.5. Presente anche il Lecce, capace di complicarsi la vita e perdere contro il Parma chiudendo in nove uomini per le espulsioni di Banda e Gaspar. Il Milan si salva a Firenze ma prestazione censurabile di Pervis Estupinan, che spreca un'altra occasione da titolare.
Maduka Okoye (Udinese) 5.5
Filippo Terracciano (Cremonese) 4
Kialonda Gaspar (Lecce) 4.5
Federico Baschirotto (Cremonese) 4
Alessio Zerbin (Cremonese) 4.5
Alberto Grassi (Cremonese) 5
Luca Mazzitelli (Cagliari) 5
Pervis Estupinan (Milan) 4.5
Lameck Banda (Lecce) 4.5
Tijjani Noslin (Lazio) 5
Amin Sarr (Hellas Verona) 5
- - -
SERIE A - 20ª GIORNATA
Como - Bologna 1-1
49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)
Udinese - Pisa 2-2
13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)
Roma - Sassuolo 2-0
76' Kone, 79' Soulé
Atalanta - Torino 2-0
13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic
Lecce - Parma 1-2
1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)
Fiorentina - Milan 1-1
66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
Hellas Verona - Lazio 0-1
79' aut. Nelsson
Inter - Napoli 2-2
9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)
Genoa - Cagliari 3-0
7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard
Juventus - Cremonese 5-0
12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie
CLASSIFICA
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 39*
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 21*
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13*
20. Pisa 13
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)
RECUPERO 16ª GIORNATA
Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)
Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)
Como - Milan (15 gennaio, 20.45)
21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta (16 gennaio, 20.45)
Udinese - Inter (17 gennaio, 15)
Napoli - Sassuolo (17 gennaio, 18)
Cagliari - Juventus (17 gennaio, 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, 15)
Torino - Roma (18 gennaio, 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, 20.45)
