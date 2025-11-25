Serie A, la Top 11 della 12ª giornata: Maignan spicca su tutti. Borrelli guida l'attacco

Questa è la Top 11 della 12ª giornata di Serie A. Mike Maignan si prende la palma di migliore in assoluto, eroe del derby vinto dal Milan con tanto di rigore parato. Rossoneri che piazzano anche Saelemaekers e Pulisic, i due giocatori che hanno confezionato il gol decisivo. Nella Roma prima in classifica spicca il brasiliano Wesley, al suo secondo gol in campionato. Nota di merito per Tommaso Pobega e Gennaro Borrelli, entrambi autori di una doppietta. Questo il nostro 4-2-3-1:

Mike Maignan - (Milan) 8.5

Alexis Saelemaekers - (Milan) 7

Jacobo Ramon - (Como) 7

Leo Ostigard - (Genoa) 6.5

Wesley - (Roma) 7

Tommaso Pobega - (Bologna) 8

Nemanja Matic - (Sassuolo) 7

Jayden Addai - (Como) 7.5

Christian Pulisic - (Milan) 7.5

David Neres - (Napoli) 7.5

Gennaro Borrelli - (Cagliari) 8

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

Roma 27 punti (12 partite giocate)

Milan 25 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 21 (12)

Juventus 20 (12)

Lazio 18 (12)

Sassuolo 17 (12)

Udinese 15 (12)

Torino 14 (12)

Cremonese 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (12)

Parma 11 (12)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Genoa 8 (12)

Fiorentina 6 (12)

Hellas Verona 6 (12)

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)