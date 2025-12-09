Serie A, la Top 11 della 14ª giornata: Belghali, Pulisic e Hojlund da 8

14ª giornata di Serie A che ha regalato molti voti alti. Christian Pulisic e Rasmus Hojlund sono gli uomini copertina della coppia di testa Milan-Napoli. Doppietta per entrambi, con lo statunitense che non avrebbe nemmeno dovuto giocare contro il Torino a causa della febbre che lo ha debilitato. Il Verona trova la sua prima vittoria in Serie A e ha in Rafik Belghali l'uomo copertina: voto 8 per l'algerino. Questa la Top 11 dell'ultimo turno di campionato, ecco il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:

Federico Ravaglia - (Bologna) 7.5

Rafik Belghali - (Hellas Verona) 8

Victor Nelsson - (Hellas Verona) 7.5

Matteo Bianchetti - (Cremonese) 7

Brooke Norton-Cuffy - (Genoa) 7.5

Hakan Calhanoglu - (Inter) 7.5

Adrien Rabiot - (Milan) 7

David Neres - (Napoli) 7.5

Gianluca Gaetano - (Cagliari) 7.5

Christian Pulisic - (Milan) 8

Rasmus Hojlund - (Napoli) 8

SERIE A - 14ª GIORNATA

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna 1-1

38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)

Napoli - Juventus 2-1

7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)

Pisa - Parma 0-1

40' rig. Benedyczak

Udinese - Genoa 1-2

34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy

Torino - Milan 2-3

10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)

1. Milan 31

2. Napoli 31

3. Inter 30

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)

Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)

Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)