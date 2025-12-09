Serie A, la Top 11 della 14ª giornata: Belghali, Pulisic e Hojlund da 8
14ª giornata di Serie A che ha regalato molti voti alti. Christian Pulisic e Rasmus Hojlund sono gli uomini copertina della coppia di testa Milan-Napoli. Doppietta per entrambi, con lo statunitense che non avrebbe nemmeno dovuto giocare contro il Torino a causa della febbre che lo ha debilitato. Il Verona trova la sua prima vittoria in Serie A e ha in Rafik Belghali l'uomo copertina: voto 8 per l'algerino. Questa la Top 11 dell'ultimo turno di campionato, ecco il 4-2-3-1 scelto dalla redazione:
Federico Ravaglia - (Bologna) 7.5
Rafik Belghali - (Hellas Verona) 8
Victor Nelsson - (Hellas Verona) 7.5
Matteo Bianchetti - (Cremonese) 7
Brooke Norton-Cuffy - (Genoa) 7.5
Hakan Calhanoglu - (Inter) 7.5
Adrien Rabiot - (Milan) 7
David Neres - (Napoli) 7.5
Gianluca Gaetano - (Cagliari) 7.5
Christian Pulisic - (Milan) 8
Rasmus Hojlund - (Napoli) 8
SERIE A - 14ª GIORNATA
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma 0-1
40' rig. Benedyczak
Udinese - Genoa 1-2
34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy
Torino - Milan 2-3
10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)
1. Milan 31
2. Napoli 31
3. Inter 30
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
15ª GIORNATA
Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)
Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)
Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
