Serie A, la Top 11 dopo 10 giornate: torna Modric in squadra. Inter, la più rappresentata

Cambia la Top 11 di Serie A dopo 10 giornate. Torna in formazione Luka Modric a comporre un trio di centrocampo di qualità e forza fisica con Calhanoglu e Zambo Anguissa. Il camerunese è l'unico rappresentante del Napoli capolista. Meglio l'Inter che piazza tre giocatori, con Cremonese, Milan e Como a quota 2. Ecco il nostro 4-3-2-1:

Elia Caprile (Cagliari) 6.60

Filippo Terracciano (Cremonese) 6.17

Marc Oliver Kempf (Como) 6.50

Alessandro Bastoni (Inter) 6.39

Federico Dimarco (Inter) 6.60

André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.75

Hakan Calhanoglu (Inter) 6.56

Luka Modric (Milan) 5.55

Nico Paz (Como) 6.65

Christian Pulisic (Milan) 6.58

Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)