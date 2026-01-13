Serie A, la Top 20 dopo 20 giornate: Pulisic si mantiene al comando

Podio invariato nella Top 20 di Serie A dopo 20 giornate con Pulisic ancora saldamente al comando. È l'Inter la squadra più rappresentata con 6 giocatori, seguono Napoli a 5 e Milan a 4. Due giocatori per il Como, uno per Juventus, Lecce e Roma.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (13)

2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

3. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (18)

4. Nico Paz (Como) 6.50 (19)

5. Mike Maignan (Milan) 6.47 (18)

6. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.46 (14)

7. Adrien Rabiot (Milan) 6.46 (12)

8. Nicolò Barella (Inter) 6.45 (19)

9. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.45 (11)

10. Luka Modric (Milan) 6.44 (18)

11. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (17)

12. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (19)

13. Scott McTominay (Napoli) 6.42 (18)

14. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.41 (16)

15. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.40 (15)

16. Lautaro Martínez (Inter) 6.39 (19)

17. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (14)

18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (17)

19. Matias Soulé (Roma) 6.37 (19)

20. David Neres (Napoli) 6.36 (14)

- - -

SERIE A - 20ª GIORNATA

Como - Bologna 1-1

49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)

Udinese - Pisa 2-2

13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)

Roma - Sassuolo 2-0

76' Kone, 79' Soulé

Atalanta - Torino 2-0

13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic

Lecce - Parma 1-2

1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)

Fiorentina - Milan 1-1

66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)

Hellas Verona - Lazio 0-1

79' aut. Nelsson

Inter - Napoli 2-2

9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)

Genoa - Cagliari 3-0

7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard

Juventus - Cremonese 5-0

12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie

CLASSIFICA

1. Inter 43*

2. Milan 40*

3. Napoli 39*

4. Juventus 39

5. Roma 39

6. Como 34*

7. Atalanta 31

8. Lazio 28

9. Bologna 27*

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Parma 21*

15. Genoa 19

16. Cagliari 19

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 14

19. Hellas Verona 13*

20. Pisa 13

MARCATORI

10 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Pulisic (Milan)

7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)

RECUPERO 16ª GIORNATA

Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)

Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)

Como - Milan (15 gennaio, 20.45)