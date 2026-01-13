Serie A, la Top 20 dopo 20 giornate: Pulisic si mantiene al comando
Podio invariato nella Top 20 di Serie A dopo 20 giornate con Pulisic ancora saldamente al comando. È l'Inter la squadra più rappresentata con 6 giocatori, seguono Napoli a 5 e Milan a 4. Due giocatori per il Como, uno per Juventus, Lecce e Roma.
1. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (13)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (18)
4. Nico Paz (Como) 6.50 (19)
5. Mike Maignan (Milan) 6.47 (18)
6. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.46 (14)
7. Adrien Rabiot (Milan) 6.46 (12)
8. Nicolò Barella (Inter) 6.45 (19)
9. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.45 (11)
10. Luka Modric (Milan) 6.44 (18)
11. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (17)
12. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (19)
13. Scott McTominay (Napoli) 6.42 (18)
14. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.41 (16)
15. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.40 (15)
16. Lautaro Martínez (Inter) 6.39 (19)
17. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (14)
18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (17)
19. Matias Soulé (Roma) 6.37 (19)
20. David Neres (Napoli) 6.36 (14)
- - -
SERIE A - 20ª GIORNATA
Como - Bologna 1-1
49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)
Udinese - Pisa 2-2
13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)
Roma - Sassuolo 2-0
76' Kone, 79' Soulé
Atalanta - Torino 2-0
13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic
Lecce - Parma 1-2
1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)
Fiorentina - Milan 1-1
66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
Hellas Verona - Lazio 0-1
79' aut. Nelsson
Inter - Napoli 2-2
9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)
Genoa - Cagliari 3-0
7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard
Juventus - Cremonese 5-0
12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie
CLASSIFICA
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 39*
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 21*
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13*
20. Pisa 13
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)
RECUPERO 16ª GIORNATA
Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)
Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)
Como - Milan (15 gennaio, 20.45)
21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta (16 gennaio, 20.45)
Udinese - Inter (17 gennaio, 15)
Napoli - Sassuolo (17 gennaio, 18)
Cagliari - Juventus (17 gennaio, 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, 15)
Torino - Roma (18 gennaio, 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, 20.45)
