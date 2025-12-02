Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 13 giornate: Fabregas fa il vuoto
Cesc Fabregas prende il largo nella classifica di rendimento degli allenatori. Altro 7.5 rimediato dopo il successo del suo Como contro il Sassuolo, nell'anticipo del venerdì. Raffaele Palladino riscatta l'inizio ad handicap contro il Napoli mentre perde posizioni Vincenzo Italiano, pesa il 4.5 rimediato dopo la partita contro la Cremonese. Soltanto nono Antonio Conte, nonostante il primo posto (in condivisione) in classifica. Tre gli insufficienti. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (13)
2. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (13)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.50 (2)
4. Cristian Chivu (Inter) 6.46 (13)
5. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.31 (13)
6. Davide Nicola (Cremonese) 6.31 (13)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (13)
8. Luciano Spalletti (Juventus) 6.25 (4)
9. Antonio Conte (Napoli) 6.23 (13)
10. Paolo Vanoli (Fiorentina) 6.17 (3)
11. Daniele De Rossi (Genoa) 6.17 (3)
12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.15 (13)
13. Alberto Gilardino (Pisa) 6.12 (13)
14. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.12 (13)
15. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.04 (13)
16. Maurizio Sarri (Lazio) 6.04 (13)
17. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (13)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (13)
19. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.88 (13)
20. Marco Baroni (Torino) 5.85 (13)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
